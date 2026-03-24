僕はヨウスケ、妻のアズミとのあいだに子どもが2人いる。でも子どもがいるからって、僕たちがラブラブじゃなくなる理由にはならない。結婚して10年も経つけれど、僕は今でも変わらず、いや結婚したときよりもずっとアズミのことが大好きだ。だけどどんなに愛の言葉を囁いても、今のアズミは完全にスルー。何とかしてアズミにもう一度恋に落ちてほしい……。ロマンチストな僕は、リアリストなアズミを振り向かせたいと必死で考えて