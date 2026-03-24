子育て中のママたちを悩ませる学校の“長期休み”。しかし実際のところ、悩みは“長期休み”だけではないようです。『中学生のわが子。長期休みの前、終業式までの1週間は午前授業。やめてよ、私の自由時間を返して』思わずこぼれたママの愚痴。共感するママもいるのではないでしょうか。長期休みだけでも頭を抱えることが多いのに、終業式前にある1週間程度の“午前授業”。昼ごはん問題もありますし、昼から子どもが家にいて気が