多くのゴルファーにとって憧れのパターであるスコッティ・キャメロン。その中でもツアー支給品とされる“サークルT”はマニア垂涎の逸品だ。そこで今回は、ツアー会場で見つけたキャメロンに注目。「Vポイント×SMBCレディス」が開催された紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）で、選手たちのキャメロン事情を調査した。【写真】GSS2本持ち！蛭田みな美のパターを激写今回は“キャメロン2本持ち”の蛭田みな美を直撃。丸み