米国女子ツアー「フォーティネット・ファウンダーズカップ」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。〈連続写真〉パワーフェードはこう打つ！竹田麗央の新スイング優勝したキム・ヒョージュ（韓国）が500ポイント（pt）を獲得。通算768ptで2位に浮上した。5位で終えた畑岡奈紗と山下美夢有は97.143ptを加算。山下は通算334.393ptで10位、畑岡は通算208.976ptで25位に順位を上げた。11位でわずかにトップ10