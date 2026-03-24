政府は24日、電気事業法の改正案を閣議決定した。全国でトラブルが相次ぐ大規模太陽光発電所（メガソーラー）の監視を強化するため、第三者機関が安全性を確認する仕組みを新設。原発など脱炭素につながる発電所の建設促進に向け、公的機関が費用の一部を融資できるようにする。メガソーラーの規制強化では、設備容量が10キロワット以上の発電所を安全性確認の対象とする。従来は事業者の自主検査に任せていた面があった。災害