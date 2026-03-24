巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレント、お笑い芸人らとの食事会ショットを披露した。「お疲れ様です今日は焼肉を皆んなで食べて来ました」と書き出すと、焼肉店での自身とタレントの見栄晴、薬丸裕英、お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣らとのショットをアップ。「仲良しメンバーで楽しい会でした！！！！！！」とつづった。元木氏の投稿に、