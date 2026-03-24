ラガーディア空港に着陸する際に消防車と衝突し、損傷したエア・カナダのジェット機/Adam Gray/Reuters via CNN Newsource（CNN）米ニューヨーク市のラガーディア空港で22日に起きた旅客機と消防車の衝突事故で、当局は旅客機の操縦士と副操縦士が死亡したことを明らかにした。乗客など数十人は負傷して病院に搬送され、ラガーディア空港は一時的に閉鎖されている。ニューヨークとニュージャージー州の港湾局によると、現地時間の2