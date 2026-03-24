米ボストンに移住していたフリーアナウンサーで気象予報士の榊菜美（40）が24日までにブログを更新。日本へ帰国したことを報告した。榊は「8年住んだボストンのお家、預け入れの手荷物を車に積んで、本当に空っぽになった家」と、これまで住んだ部屋の写真をアップして思い出を振り返りつつ、「帰任時のフライトはビジネスクラスだったぜ着任時以来、8年ぶりのビジネスクラス、天国でしかなかった」と航空機内の写真も公開。「息