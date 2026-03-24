「グリップは３種類」見て覚えるゴルフの基本 グリップは３種類 クラブの握り方には「インターロッキング」「オーバーラッピング」「ベースボール」という3つのグリップがあります。 インターロッキンググリップ 右手の小指と左手の人差し指を絡める握り方。・両手の一体感が出しやすい・力が込めやすい オーバーラッピンググリップ 右手の小指を左手の人差し指にのせ