治すべきは肝臓に脂肪がたまった「脂肪肝」！病気になるまでの流れ すべての原因は内臓脂肪だった！ 内臓脂肪がつくと体型が崩れるだけではありません。 健康を維持する善玉ホルモンの働きを阻害するほか血液がドロドロになって病気を引き起こし、ひどい場合には死に至ることも…。 内臓脂肪はアルコールを飲まなくても、太っていなくても、たまっている可能性があります。内臓脂肪をため込む根源をもとからなくし、健