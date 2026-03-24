倉敷警察署 24日早朝、岡山県倉敷市で歩道を歩いていた男性（65）が自転車にはねられ、意識不明の重体となっています。 24日午前5時半ごろ、倉敷市黒崎の市道脇の歩道を歩いていた近くに住む65歳の男性が、直進してきた自転車にはねられました。男性は、頭などを強く打って意識不明の重体です。 自転車を運転していた男性会社員（19）に、けがはありませんでした。 警察によりますと、現場の歩道は見通しのよい直線で