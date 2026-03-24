この先一週間は、関東では天気が短い周期で変化し、たびたび雨が降るでしょう。東京などでは桜が見頃を迎えますが、お花見にはあいにくの天気の日が多くなりそうです。今のところ29日(日)は広く晴れて、お花見日和になるでしょう。今日24日(火)は宇都宮で桜が開花関東の桜は順調に咲き進む関東では桜が平年より早いペースで開花しています。東京都心では19日(木)、横浜や前橋は22日(日)、熊谷は23日(月)に開花が観測されました。