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米株価指数先物下げ拡大、ダウ200ドル超安イラン議員が米との交渉否定 東京時間09:49現在 ダウ平均先物JUN 26月限46284.00（-238.00-0.51%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6603.75（-31.00-0.47%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24288.50（-119.75-0.49%）