イラン議員が米との交渉拒否原油高・米株下落ドルと円が上昇 イラン議員が米国との交渉を拒否とファルス通信が報じている。 イランのニクザド議員はトランプ米大統領との交渉を拒否。嘘つきで名誉も人間性も良心のかけらもない人と交渉するつもりない。イラン最高指導者の指示に従い、賠償を求めるか同等の損害を与える。ホルムズ海峡を以前の状態に戻すつもりはないと語った。 イスラエル首相がトランプ氏との会談後