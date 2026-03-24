◆センバツ第６日▽１回戦大阪桐蔭―熊本工（２４日・甲子園）春夏１０度目の優勝を目指す大阪桐蔭が１回戦で熊本工と対戦した。大阪桐蔭は初回２死二塁から４番・谷渕瑛仁（３年）が右前タイムリーを放ち先制。わずか９球で１点を奪った。先発の川本晴大は、長身からの直球で押し、キレのあるスライダーを武器に熊本工打線を圧倒。５回まで無安打投球。３者連続を含む毎回の９奪三振。許した走者は２四球のみと圧巻の