フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２４日、同局系連続ドラマ「１０２回目のプロポーズ」の完成披露イベントが行われたことを伝えた。４月１日午後１１時から同局系でスタートする同ドラマは、１９９１年に放送された「１０１回目のプロポーズ」の続編。火曜スペシャルキャスターで歌手、俳優の武田鉄矢が前作に続き「星野達郎役」で出演することを伝えた。さらに主題歌が前作と同じＣＨＡＧＥ