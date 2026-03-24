◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りしたオープン戦の本拠地・エンゼルス戦で先発する。オープン戦とはいえ、ドジャースタジアムでの今季初戦の先発を託された朗希。アリゾナ州でのオープン戦では３試合に登板して１勝無敗