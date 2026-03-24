◆米大リーグ練習試合アストロズ―シュガーランド（２３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズ・今井達也投手（２７）が２３日（日本時間２４日）、傘下３Ａシュガーランドとの練習試合で本拠地・ダイキンパーク初登板。先発で２回２／３を投げ、１安打無失点だった。２四死球、２奪三振。ストライク率が約６２％にとどまり、３回を投げ切れなかったが、最速９７・７マイル（約１５７・２キロ）を計測した