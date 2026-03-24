◆ファーム・リーグ巨人―西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の甲斐拓也捕手（３３）、石塚裕惺内野手（１９）が２４日、ファーム・リーグ西武戦の試合前練習で２軍に合流した。甲斐はオープン（ＯＰ）戦７試合で打率１割７分６厘。自身１０年ぶりの開幕２軍となる中で村田バッテリーチーフコーチは「１４３試合、長いですからね。我々は日本シリーズまで戦うつもり。その準備はしっかりしてくれると思います