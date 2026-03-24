牧場での見学マナーについて、ＳＮＳ上で活発なやり取りが行われている。タニノギムレットやローズキングダム、アドマイヤジャパン、ヒルノダムールなどの名馬をはじめ、数々の引退馬が余生を過ごす北海道日高町のＹｏｇiｂｏヴェルサイユリゾートファームが３月２３日夜、公式Ｘで重要なお知らせを発表した。文面は「当牧場は【観光牧場ではありません。】見学牧場です。種牡馬など危険な馬も多く在籍しており、軽い気持ち