【ロンドン＝工藤武人】英ロンドン警視庁の発表によると、ロンドン北部のシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）付近の駐車場で２３日未明、ユダヤ系慈善団体が所有する救急車４台が放火された。負傷者はいなかった。ロンドン警視庁は、反ユダヤ主義に基づくヘイトクライム（憎悪犯罪）とみて捜査している。現場付近の監視カメラには覆面姿の３人が救急車に火を放つ様子が映っていたという。ロイター通信は、イランとのつながりが指摘さ