エンゼルスの菊池雄星【ロサンゼルス共同】米大リーグ、エンゼルスの菊池雄星が、開幕2戦目となる27日（日本時間28日）の敵地でのアストロズ戦に先発すると23日、スズキ監督が明らかにした。メジャー8年目の菊池は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場。オープン戦は19日に初登板し、4回2/3を1失点だった。昨季は33試合に登板して7勝11敗、防御率3.99を記録した。