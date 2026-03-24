「大和証券Mリーグ2025-26」、レギュラーシーズンもいよいよ大詰めを迎えた3月23日の第1試合。KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、その名の通りサクラの季節に相応しい華やかなオーラを纏って登場し、視聴者の視線を一瞬で奪い去った。【映像】“サクラ姫”岡田紗佳、抜群スタイルのウォーキングシーン今シーズン、個人としてもチームとしても苦しい戦いを強いられ、思うような成績を残せていない岡田。しかし、そんな