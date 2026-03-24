ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅがストップ高の水準となる前営業日比５０４円高の３３９５円でカイ気配となっている。２３日の取引終了後、防衛装備品市場に本格参入すると発表した。あわせて米国での子会社設立も開示しており、材料視された。 迎撃ドローンやＦＰＶドローン、偵察用ドローンなど空域防御向けの製品群のほか、海上安全保障向けの無人ボートなどの提供・開発を行う。政府支援として日本の同