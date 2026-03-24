宮越ホールディングスが買いを集め、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう午前９時ごろ、中国子会社が深セン市で推進する「ワールド・イノベーション・センター（ＷＩＣ）」プロジェクトに関し、中国の主要金融機関との間でシンジケートローン組成に向けた正式協議を開始すると発表。これが材料視されているようだ。 ＷＩＣプロジェクトの総投資額は約１１００億円を見