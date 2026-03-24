フォーカスシステムズが３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に２６年３月期の期末配当予想について、５０円から５２円へ増額修正したことが好感されている。年間配当予想は６４円となり、前期実績に対して２２円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS