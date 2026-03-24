ＩＮＰＥＸは売り一巡後、切り返す展開。２３日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１０．１ドル安の１バレル＝８８．１３ドルと大幅下落した。トランプ米大統領は２３日、イランの発電所およびエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう指示した、とＳＮＳへの投稿で表明。２１日には、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなけれ