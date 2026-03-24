原油ＥＴＦは急落。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託が大幅安となっている。２３日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１０．１ドル（１０．３％）安の１バレル＝８８．１３ドルと大幅下落した。トランプ米大統領は２３日、イランの発電所およ