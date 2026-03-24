オンコリスバイオファーマが大幅高で３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に、米トランスポゾン・セラピューティクス社にライセンスアウトしたＯＢＰ－６０１（一般名：センサブジン）について、神経変性疾患治療薬としての用途特許が欧州で特許登録されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。 トランスポゾン社は現在、進行性核上性麻痺（ＰＳＰ）、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）、