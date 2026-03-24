モリテックスチールは商い伴い急伸。２３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を３億６０００万円から８億６０００万円（前期比２．６倍）へ上方修正すると発表した。投資有価証券売却益を特別利益に計上するため。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS