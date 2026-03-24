古河機械金属の深押し場面は逆張りで対処して妙味がありそうだ。土木・鉱山用クレーンや削岩機などを手掛けており、２６年３月期は売上高が前期比３％増収、経常利益段階で１２％増益を見込んでいる。その高い技術力を駆使して、早くからレアアース回収機材の開発に力を注ぎ、実績も豊富だ。レアアースの国産化を目指す高市早苗政権の政策に乗るキーカンパニーとして、今後注目度が高まりそうだ。