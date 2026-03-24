ドローン関連株が一斉高に買われている。材料の出たＴｅｒｒａＤｒｏｎｅがストップ高カイ気配に張り付くほか、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、ブルーイノベーション、ＡＣＳＬなどが値を飛ばしている。 政府がきょう行われた閣議で、ドローンの飛行規制を強化するドローン規制法改正案を閣議決定したことが伝わっている。重要施設周辺での規制区域を約３００メートルから約１キロに拡大した