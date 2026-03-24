午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５２１、値下がり銘柄数は４６、変わらずは１１銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に保険、非鉄金属、石油・石炭、ガラス・土石、精密機器、銀行など。値下がりはその他製品、海運のみ。 出所：MINKABU PRESS