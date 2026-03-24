脊柱管狭窄症の前兆は、身体症状だけでなく日常生活の行動パターンにも変化をもたらします。歩くスピードが遅くなったり外出頻度が減ったりといった変化は、本人が気づきにくいものです。これらの変化に気づくことが早期発見につながり、適切な介入のタイミングを逃さないために重要です。自分自身や家族の行動の変化に目を向けてみましょう。 監修医師：松繁 治（医師）経歴 岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病