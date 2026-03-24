マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[コランタン ムテ] 0 - 2 [ヤニク シナー] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第7日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子シングルス3回戦で、第30シードのコランタン ムテと第2シードのヤニク シナーが対戦した。