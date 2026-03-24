花粉症の目の症状は、アレルギー性結膜炎として現れ、日常生活の質を大きく低下させる要因となります。花粉が結膜に付着することで引き起こされるアレルギー反応の発症過程や、目のかゆみに伴う充血・涙目といった二次的な症状について解説します。症状の理解が適切な対策の第一歩となります。 監修医師：水上 真美子（医師）【経歴】 平成10年東邦大学医学部卒業 平成10年東邦大学医学部付属大森病院 第一耳鼻咽