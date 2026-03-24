【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの宮舘涼太が、3月31日に発売となる『FRaU MOOK JAXURY 2026』の表紙に登場。発売を前に、花吹雪撮影ビジュアルが特別公開された。 ■宮舘涼太が夢の中にいるようなカット テレビ朝日の主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（4月4日スタート）で、未来から時空を超えて現代にやってきた主人公を演じる宮舘。今回、本誌から特別公開の一枚でも