三谷産業 [東証Ｓ] が3月24日午前(10:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の40億円→42.5億円(前期は26.5億円)に6.3％上方修正し、増益率が50.6％増→60.0％増に拡大し、従来の35期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の17.2億円→19.7億円(前年同期は14.9億円)に14.5％増額し、増益率