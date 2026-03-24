川崎地質 [東証Ｓ] が3月24日午前(10:00)に業績修正を発表。26年11月期の連結経常利益を従来予想の5.3億円→10.6億円(前期は7.3億円)に2.0倍上方修正し、一転して43.8％増益を見込み、一気に30期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、12-5月期(上期)の連結経常利益も従来予想の2.8億円→8.2億円(前年同期は3.2億円)に2.9倍上方修正し、一転して2.5倍増益見通しとなった。 株探ニュース 会社側か