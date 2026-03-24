24日10時現在の日経平均株価は前日比716.02円（1.39％）高の5万2231.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1521、値下がりは46、変わらずは11と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を57.16円押し上げている。次いで東京海上 が50.14円、フジクラ が38.44円、イビデン が27.21円、中外薬 が20.96円と続く。 マイナス寄与度は16.85