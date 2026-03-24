２００２年のワールドカップ日韓大会にキャプテンとして出場し、現在は東京・新宿をホームタウンとする日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）「クリアソン新宿」の森岡隆三・アカデミーヘッドオブコーチングが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。日韓大会のトルシエ元監督との思い出を赤裸々に語った。（読売新聞ポッドキャスト山根秀太）この日の収録は特別ＭＣとして、元日本代表