神奈川県湯河原町が４月１日から、県内初の宿泊税を導入する。町の基幹産業である観光振興のための安定的な財源確保が狙いで、町内の観光関係者も期待している。（小沢克也）宿泊税は、特定の費用に充てるため自治体が条例で定める「法定外目的税」。２０２４年６月の町長選で初当選した内藤喜文町長が、観光施策の充実のために、導入を公約に掲げていた。町観光課によると、税額は宿泊料金５万円未満が１泊３００円、同５万