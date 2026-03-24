キリンホールディングス株式会社（本社・東京都中野区）は24日、「免疫ケア」推進アンバサダーに就任しているドジャースの大谷翔平投手（31）とともに新年度を迎える園児たちに健康を思うメッセージを発信。自社商品や免疫ケアを啓発するポスターを提供すると発表した。キリンは、幼少期から正しい健康習慣を身につけることで、子供の毎日と未来を支える「キリンキッズケア」プロジェクトのもと、自発的な免疫ケア習慣の定着を