Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレス派なのに、ポケットがパンパン…。この矛盾を解消してくれそうなのが、RIVIAの「本革縦型スマホポーチ」です。革の温もりと合理性が同居し、現金、カード、イヤホン、そしてスマホ…といった必需品をスマートにひとつに収める発想が、想像以上に快適でした。所有欲を満たす上質感。革の香りに心掴まれ