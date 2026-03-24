米オラクルは現地時間3月17日、プログラミング言語「Java」の最新バージョン「Java 26」のリリースを発表した。新バージョンでは、AI統合、暗号化機能の強化、ガベージコレクションの改善とネットワーク・通信機能の強化、HotSpot VMの起動高速化が図られた他、開発を効率化する「Java Verified Portfolio（JVP)」も提供される。「Java 26」リリースイメージ○AI機能と暗号化機能、ガベージコレクションの最適化、Java関連ツール群