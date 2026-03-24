【「ガーナチョコレート」×「ONE PIECE」コラボキャンペーン】 3月24日より開始 母の日ver.描き下ろしビジュアル：「ガーナチョコレート」×「ロビン」「オルビア」 ロッテは、母の日（5月10日）と父の日（6月21日）に向けた「ガーナチョコレート」の新キャンペーンを3月24日より開始する。 「ガーナチョコレート」は、「い