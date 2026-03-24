Image: Eric Limer（Gizmodo US） AIの台頭で、各社オリジナルAIの開発が白熱しています。それに伴い、AIを使えるハードもより幅広いものが必要であり、スマートホームやスマホのアップグレードはもちろん、AIペンダントやAIピンという新たなプロダクト開発も噂されています。そんな中、米AmazonがAmazon印のスマートフォンを計画しているという話が聞こえてきました。開発コードネームは「T