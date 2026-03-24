収納グッズを買ったのに片づかない、気づけば収納用品ばかり増えてしまった。そんな経験はありませんか? 実は、収納で失敗する原因の多くは「選び方」と「順番」にあります。収納用品は片づけの主役ではなく、残すモノを使いやすくするための道具です。今回は、整理収納の現場で実践している「正しい収納グッズの選び方」と、買う前に知っておきたい基本をご紹介します。○まず知っておきたい「収納の基本形態」収納は大きく分ける