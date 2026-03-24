保護された猫さんは、おにぎりのような三角の大きな顔がチャームポイントなのだとか。茶色と白の毛の色から、その姿はまるで焼きおにぎりのようとのこと。動画は3.2万回以上も再生され、「このおにぎりみたいなお顔に小さい耳！最高」「キョロキョロしてて大きくて可愛すぎる」とのコメントが集まっています。 【動画：大きな顔がチャームポイントの保護猫→正面から見ると…おにぎりのような『可愛すぎるフォルム』