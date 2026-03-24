焼き肉を食べてきたという飼い主さん。匂いに気づいた猫たちがとった意外なリアクションとは...？面白い行動と可愛い表情が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回表示を突破し、「しっぽが‼︎」「焼き肉はけっこうにおいがつきますからね～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：焼き肉を食べて帰ってきたら、『２匹の猫』が……かわいすぎる表情と『しっぽ』